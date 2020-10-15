"Мы (с дефицитом – BNS) настраиваемся по ситуации, которая есть в этом году. Мы видим, каковы макроэкономические прогнозы. Намечена стратегия сокращения дефицита в ближайшие три года, я полагаю, что это реальная ситуация, если видим, что прогнозируемый нами ВВП в следующем году должен вырасти более чем на 3%", – заявил Сквернялис в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Ситуация, я полагаю, действительно стабильная. Затраты на обслуживание долга по сути малы до смешного. (...) Действительно это будет устойчивый бюджет, социально ответственный", – добавил он.

Сквернялис подчеркнул, что в бюджете не предусмотрены избыточные траты.

Дефицит сектора власти в этом году – разница между расходами и доходами – может составить 8,8% ВВП. Дыра в бюджете образовалась по причине дополнительных расходов власти с целью сокращения ущерба от коронакризиса и по причине сокращения доходов из-за экономического спада.

Согласно плану министра финансов, в 2022 году дефицит должен сократиться до 2,7% ВВП, а в 2023-ом – до 1,6% ВВП.