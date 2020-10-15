"Мы (с дефицитом – BNS) настраиваемся по ситуации, которая есть в этом году. Мы видим, каковы макроэкономические прогнозы. Намечена стратегия сокращения дефицита в ближайшие три года, я полагаю, что это реальная ситуация, если видим, что прогнозируемый нами ВВП в следующем году должен вырасти более чем на 3%", – заявил Сквернялис в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.
"Ситуация, я полагаю, действительно стабильная. Затраты на обслуживание долга по сути малы до смешного. (...) Действительно это будет устойчивый бюджет, социально ответственный", – добавил он.
Сквернялис подчеркнул, что в бюджете не предусмотрены избыточные траты.
Дефицит сектора власти в этом году – разница между расходами и доходами – может составить 8,8% ВВП. Дыра в бюджете образовалась по причине дополнительных расходов власти с целью сокращения ущерба от коронакризиса и по причине сокращения доходов из-за экономического спада.
Согласно плану министра финансов, в 2022 году дефицит должен сократиться до 2,7% ВВП, а в 2023-ом – до 1,6% ВВП.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Даже после критики Вильнюсский муниципалитет не говорит об ужесточении мер (1)
Поскольку в столице растет количество заболевших...
В Литве новый антирекорд - 255 случаев коронавируса за сутки скончался еще один человек (62)
В Литве зафиксирован новый антирекорд - 255 случаев...
Глава Минздрава Литвы об ухудшении ситуации в Вильнюсе: ждут серьезные дела (43)
В среду Национальный центр общественного...
"Эти звери воспринимали нас как мясо": бывшие узники рассказали о милицейском произволе в изоляторе на Окрестина (60)
В Беларуси вот уже два месяца не стихают протесты –...
Премьер Литвы оценил борьбу с коронавирусом: некоторые муниципалитеты смотрятся очень плохо (2)
Премьер -министр Саулюс Сквернялис сказал, что...