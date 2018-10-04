Премьер Литвы: данные регистров будут открыты для СМИ, решение - на следующей неделе

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что данные регистров будут открыты для СМИ, а решение предполагается принять на следующей неделе.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

По его словам, в среду кабмин не принял решение, потому что предложения Министерства транспорта были подготовлены ненадлежащим образом.

"Внесенный вчера на совещании проект подвергся сильной критике, потому что был неправильно подготовлен в юридическом отношении. Но он не похоронен, дан срок в течение недели усовершенствовать решение, и в следующую среду, если будет найдено юридическое решение, он будет принят", - сказал премьер в четверг BNS.

Центр регистров 14 сентября неожиданно информировал СМИ, что прекращает существовавшую много лет практику безвозмездного предоставления информации регистров на основании журналистских запросов о юридических лицах и недвижимости.

Это решение новый глава предприятия Саулюс Урбанавичюс принял вскоре после того, как публично сообщил, что несколько неназванных компаний получали данные из Центра регистров на исключительных условиях. В этой связи впоследствии было начато досудебное расследование.

"Новый глава Центра регистров пересмотрел множество договоров и ситуаций, как предоставлялись данные. Наряду с ситуацией, о которой было сообщено во всеуслышание, они установили, что данные предоставлялись СМИ безвозмездно без каких бы то ни было соглашений и без юридического основания", - сказал С. Сквернялис.

"Если несколько лет или больше десяти лет нарушались законы, должно ли руководство Центра регистров, увидев эту ситуацию, продолжать с этим мириться и поступать незаконно? Оно должно было поступать по закону. Возможно, нужно было предупредить или вместе с этим предложить временное решение, но ни один руководитель, который ответственно возглавляет предприятие, не позволит, чтобы принимались незаконные решения", - сказал премьер.

"Решение должно быть таким, что это должно быть урегулировано юридически. Я не вижу другого пути, как принять юридические решение о предоставлении СМИ данных бесплатно", - добавил он.

Сейчас данные Центра регистров предоставляются СМИ платно в соответствии с общими расценками. Критики говорят, что этот порядок ущемляет свободу СМИ.

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