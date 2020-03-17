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С Польшей достигнуто соглашение о том, что на границе с Литвой будет открыт контрольный програнпункт в Лаздияй-Огородники, сообщил во вторник премьер-министр Саулюс Сквернялис.
"Я получил сообщение премьер-министра Польши о том, что будет открыт погранпункт Лаздияй-Огородники на литовско-польской границе и весь транспорт, которому разрешено, двинется", – сказал он.
В данный момент грузовой транспорт, перевозящий товары и пищевые продукты может пересекать литовско-польскую границу только на КПП Кальвария-Будзиско. Здесь образовалась очередь грузовиков почти в 50 километров.
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