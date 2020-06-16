"Несмотря на то, что мы показали себя в этой борьбе успешно, война еще не закончилась. Во всем мире еще болеют миллионы людей. Умирают сотни тысяч. Вакцины и действенных препаратов для лечения еще нет. Однако сегодня как в Литве, так и в нашем регионе готовность уже совсем на ином уровне", – сказал премьер.

По словам Сквернялиса, три месяца назад, когда карантин начался, было трудно представить себе, "с какой угрожающей ситуацией мы столкнемся, и какие срочные и жесткие решения придется принимать".

Он поблагодарил жителей за понимание, ответственность, терпение и гражданскую позицию, благодаря чему удалось спасти сотки жизней.

Премьер от имени правительства также выразил благодарность врачам, полицейским, провизорам, кассирам, водителям, представителям сектора связи, социальным работникам, предпринимателям и волонтерам, которые сделали все необходимое, чтобы предоставить нуждающимся необходимые товары и услуги. Он поблагодарил и общественных деятелей, которые дежурили и заботились о нуждающихся, организовывали приобретение необходимых средств защиты.

"Это победа Литвы. Победа человечности", – сказал Сквернялис.

Он призвал жителей оставаться сознательными и бдительными, взвешивать риск перед поездками или участием в собраниях и соблюдать приобретенные навыки гигиены/ Премьер обещал, что государство сделает все возможное, чтобы облегчить последствия карантина для бизнеса и всех, чья деятельность была ограничена.

Со среды карантин в Литве не будет действовать, однако страна еще как минимум месяц будет жить в условиях чрезвычайного положения.

В Литве карантин из-за угрозы коронавируса действовал три месяца, с 16 марта.