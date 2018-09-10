По словам премьер-министра, много лет говорили о том, что нужно снижать налоги на труд, однако после принятия такого решения слышится "стройный хор голосов о том, как все в государстве будет плохо, поскольку могут снизиться доходы бюджета".
"Хочу подчеркнуть, что если мы не будем повышать доходы работающего населения, то будем погрязать в нищете и социальных проблемах. Давайте дадим людям заработать, а не только без конца сравнивать доходы государства. Их надо оценить и направить на то, что больше всего нужно", - сказал Сквернялис.
По его словам, правительство предложит увеличить "детские" деньги, расширит помощь семьям.
Глава правительства отметил, что одна из предполагаемых работ - усовершенствование закона о лоббизме и повышение прозрачности СМИ.
По словам Сквернялиса, на рассмотрение представят законы об удобрениях и земли сельскохозяйственного назначения.
"Эта сфера нередко всплывала в дискуссиях, были обвинения. Правительство выполнила свои обещания и представляет законы, которые должны ясно регламентировать эту сферу, а также наделить контролирующие госведомства дополнительными полномочиями", - сказал премьер.
Напомним, что на первом заседании парламента представят программу работ сессии - на повестке 600 законов (из них 118 представлены правительством, 11 - президентом Далей Грибаускайте, депутатами (фракциями) - больше 300.
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