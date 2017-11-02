Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что Литве не нужно пересматривать свою точку зрения на роль литовцев во время Холокоста.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Нам нечего пересматривать, мы, как государство, выполнили все действия, и у нас продолжается прекрасный диалог и с Еврейской общиной Литвы (ЕОЛ), и со всемирной общиной (евреев - ред.). Мы не говорим, что по этим болезненным вопросам не нужны дискуссии, и в правительстве такие дискуссии ведутся, приезжают их представители и представители общины", - сказал глава правительства в четверг радиостанции Ziniu radijas.

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Так он прокомментировал призыв Европейского конгресса евреев (ЕКЕ) к Литве пересмотреть в корне роль литовцев во время нацистской оккупации, перестать почитать тех, кто сотрудничал с нацистскими оккупантами и активно пособничал в уничтожении литовских евреев.

По словам премьера, Литва, как государство, сделала все, чтобы отношения государства и еврейской общины были хорошими.

В среду возглавляемый российским предпринимателем Моше Кантором ЕКЕ распространил заявление, в котором заступился за специалисту по пиару, писателя Руту Ванагайте, утверждая, что она заслужила похвалу, а не нападки.

Р. Ванагайте на прошлой неделе заявила, что один из командиров литовских партизан Адолфас Раманаускас-Ванагас "никакой не герой", что он не подвергался пыткам и мог сотрудничать с КГБ. Она сказала, что опиралась на документы КГБ.

Р. Ванагайте и ее партнер по жизни Эфраим Зурофф из Центра Симона Визенталя также заговорили о мнимой роли А. Раманаускаса-Ванагаса в Холокосте.

Еврейская община Литвы (ЕОЛ), в свою очередь, отмежевалась от публично брошенных в адрес А. Раманаускаса-Ванагаса обвинений, что он якобы мог быть связан с Холокостом. В заявлении ЕОЛ говорится, что нет данных, которые подтверждали бы такие утверждения.

Литовские историки единодушно считают, что А. Раманаускаса-Ванагаса из-за его борьбы за свободу Литвы жестоко пытали сотрудники советской безопасности и нет никаких данных о том, что он мог быть причастен к Холокосту.

Выпустившее не одну книгу Р. Ванагайте издательство Alma Littera назвала брошенные партизанскому командиру обвинения неприемлемыми и прекратило сотрудничество с Р. Ванагайте.

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