Об этом во вторник сообщил журналистам премьер Саулюс Сквернялис.
"Может быть такой вариант, что мы, как и большинство других стран, примем участие во всех испытаниях, так как нет никакой гарантии ... Можем выбрать два источника, два направления, но они могут не стать успешными", - отметил он.
"Мне кажется, что лидеры всех коалиционных партий понимают, что нужно принять максимальные решения, чтобы наши люди были в безопасности, здоровыми, живыми, и чтобы экономику не пришлось останавливать", - заявил премьер.
Несколько ранее премьер и министр здравоохранения заявили, что для закупки вакцины от коронавируса Литве может потребоваться более 100 млн евро.
"Это максимально возможная сумма, - подчеркнул премьер. - Мы верим в прогресс науки, однако, скорее всего, нет высокой вероятности, что будут созданы семь вакцин. Может быть, достаточно будет и шести, и десяти миллионов".
По его данным, стоимость вакцины может колебаться от трех до свыше 18 евро.
Платить за вакцины, возможно, придется уже с конца этого года до третьего квартала следующего.
Премьер заявил, что по расчетам правительства, пройти вакцинацию захотят 70% жителей Литвы. Также обсуждается сотрудничество с другими странами, возможность передавать вакцину другим странам, чтобы не нужно было ее выбрасывать, если большая часть населения откажется от вакцинации.
С. Сквернялис не исключил возможности того, что в будущем прививка от COVID-19 может стать обязательной.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига отметил, что в первую очередь прививать будут медиков и людей из групп риска, в которые входят пожилые люди и больные определенными хроническими заболеваниями, например, диабетом.
Говоря о стоимости вакцин, министр подтвердил, что они отличаются в несколько раз, однако это конфиденциальная коммерческая информация.
"Пока дальше всего ушла вакцина от компании, с которой Еврокомиссия подписала договор, - это компания AstraZeneca, насколько я видел данные, еще пара производителей находятся на так называемой второй-третьей фазе исследований. У них разные сроки разработки вакцины - от конца этого года до конца следующего", – информировал A. Верига.
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