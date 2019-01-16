Премьер: Литва продолжит подготовку к Brexit без договора

Об этом он заявил на следующий день после того, как британские парламентарии отклонили договор о "разводе" Соединенного Королевства и ЕС, который был результатом двухлетних переговоров.
"Сценарий без соглашения создал бы много неудобств для всех сторон, но очевидно, что мы обязаны продолжать подготовку к этому. Это мы и делаем", – заявил в среду премьер.
По словам С. Скверняилса, "остается очень много вопросов по реализации этого сценария, но правительство вместе с партнерами предпримет все необходимые подготовительные действия, чтобы защитить интересы наших граждан, проживающих в Соединенном Королевстве".
Решение британского парламента С. Сквернялис назвал "разочаровывающим сигналом для всей рациональной Европы".
"Остается сожалеть, что Соединенное Королевство не способно прийти к общему видению реализации решений референдума", – добавил глава литовского правительства.
При этом премьер отметил, что эта ситуация в итоге может лишь укрепить ЕС.
"Это не политическая катастрофа. Верю, что даже после этой турбулентности ЕС выйдет лишь окрепшим", - сказал он.
Комментарий премьера передал BNS его представитель по связям с общественностью Томас Бержинскас.
Во вторник британский парламент 432 голосами против 202 отклонил план премьера Терезы Мей о слаженном выходе из ЕС.
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