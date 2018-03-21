"Очевидно, что этот проект оказался под реальной угрозой и, видимо, уже готовятся оправдания, почему горожане и дальше будут видеть не национальный стадион, а его торчащий остов, в который инвестированы миллионы. Говорить, почему в Вильнюсе не удается своевременно провести разного рода процедуры, можно долго, но власти существуют не для того, чтобы объяснять причины неудач, а для того, чтобы своевременно находить решения и должным образом выполнять свою работу", - сказал для пресс-релиза С. Сквернялис после встречи с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом.

Как говорится в сообщении, не исключено, что могут не успеть освоить выделенные под проект средства ЕС по причине пробуксовок с его реализацией.

"Возникает особенно большая угроза потерять резервные средства ЕС. Стоимость всего объекта без дополнительной инфраструктуры достигает 79 млн евро. Из них зарезервировано 34 млн евро", - говорится в пресс-релизе правительства.

По словам правительства, все договоры финансируемых на средства фондов ЕС проектов должны быть подписаны до конца 2020 года.

Суд в начале марта остановил процедуры конкурса на строительство Национального стадиона. Компания Vilniaus nacionalinis stadionas обжаловала в суде решение конкурсной комиссии не рассматривать ее предложение.

Конкурсная комиссия в конце января постановила продолжать переговоры с единственным оставшимся его участником - контролируемой концерном Icor компанией инженерных продуктов и решений Axis Industries, а также с ее партнерами. Предложение компании Vilniaus nacionalinis stadionas было отклонено, так как предприятие представило его не через информационную систему конкурсных закупок, как того требовали условия конкурса, а в заклеенном конверте.

Заключить договор с концессионером планируется только в третьем квартале 2019 года.

В августе прошлого года сообщалось, что под проект стоимостью 88,5 млн евро из фондов ЕС предполагается получить 33,6 млн евро. Договоры о финансировании из ЕС должны быть подписаны до конца 2020 года, а деньги должны быть выплачены и освоены до сентября 2022 года.