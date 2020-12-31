В среду премьер-министр обсудила с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом ход переговоров по Подробному инвестиционному соглашению, сообщило правительство.

Одновременно также обсуждалась и реализуемая Литвой приоритетная установка о том, что электроэнергия с небезопасной БелАЭС не должна поступать на рынок ЕС ни напрямую, ни косвенно.

"Литва не намерена блокировать подписание этого соглашения. Договор предоставит новые возможности бизнесу ЕС, в том числе и литовскому. Однако мы стремимся четко закрепить, что этот договор не может стать и не станет основанием для китайских компаний торговать электроэнергией, произведенной на небезопасной станции, или искать подобные возможности", – отметила И. Шимоните в пресс-релизе.

Премьер отметила, что с целью реализации положений "антиостровецкого закона" Литве особо важна поддержка ЕК и ее руководства.

"Это приоритетный интерес нацбезопасности Литвы, и этот интерес мы будем защищать всеми доступными двухсторонними, региональными мерами, и на уровне ЕС, также выдвигая предложения по готовящимся соглашениям ЕС с третьими странами", – сказала премьер.

В беседе с В. Добровскисом вновь высказала просьбу о твердых гарантиях того, что поручения Совета руководителей ЕС о подготовке предложений по предотвращению попадания на рынок электроэнергии с небезопасных станций, будут реализованы, и это будет сделано без промедлений.

По информации правительства, В. Домбровскис заверил, что эти решения будут приняты своевременно. Литва одновременно получила твердые завершения в том, что электроэнергия с БелАЭС не попадет на общий рынок ЕС.

Литва является активным критиком БелАЭС по причине несоблюдения требований безопасности, между тем, Минск эти обвинения отметает.