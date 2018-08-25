В пятницу во время визита в Литву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил находящийся на окраине Вильнюса лес в Панеряй, где в годы Второй мировой войны были убиты более 100 000 жителей страны, в основном еврейской национальности.
Paneriai Holocaust Memorial
© Aurimas Rapečka

Возложив венок к Панеряйскому мемориалу, он заявил, что находится "в лесу смерти", рядом с которым был убит и его родившийся в Креве дедушка.

Нетаньяху сказал, что вынес два урока из Холокоста, и отметил, что евреи никогда в будущем не будут уязвимыми.

"Прежде всего, мы должны бороться с варварством либо оно нас всех сожжет. Второе, евреи никогда больше не должны быть уязвимыми", - сказал израильский премьер.

"Я хочу обратиться к своему дедушке: саба, я вернулся в этот лес смерти в качестве премьер-министра Израиля. Мы никогда больше не будем уязвимыми", - сказал Нетаньяху, произнеся слово дедушка на иврите.

"У нас есть государство, у нас есть армия, и мы сможем себя защитить", - добавил он.

По информации Литовской общины евреев, бабушка израильского премьера Сара Лурье Милейкауски родилась в 1885 году в Шедуве, а дедушка - Натан Милейковский - в 1879 году в Крево (сейчас Беларусь). Дедушка израильского премьера был активным сионистским активистом, раввином.

Оккупировавшие Литву немцы в 1941 году избрали местом массового уничтожения недостроенную топливную базу в лесу рядом с железнодорожной станцией Панеряй. Массовые расстрелы евреев начались в середине июля 1941 года.

Жертв расстреливала немецкая полиция безопасности и подчиненный ей Особый отряд, большинство членов которого составляли литовцы. Подсчитано, что в 1941–1944 годах в Панеряй было убито более 100 000 человек, количество погибших здесь евреев может достигать около 70 000. Другие погибшие - военные местных литовских военных подразделений, цыгане, участники польского движения сопротивления, коммунисты, советские военнопленные.

В годы нацистской оккупации фашисты и их пособники - литовцы - в целом уничтожили около 195 000 литовских евреев. До конца войны дожили около 5-10% литовских евреев.

Сейчас в Литве проживает около 3000 евреев.

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