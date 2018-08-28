Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорит, что уважает российского президента Владимира Путина и что Израиль не станет вмешиваться в войну на Украине, потому что у Израиля хватает своих проблем.
Benjaminas Netanyahu, Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

"Мы коллеги (с В. Путиным), мы уважаем друг друга, очень открыто разговариваем друг с другом", - сказал Б. Нетаньяху в показанном в понедельник интервью программе "Тема дня" на телеканале LRT.

Он сказал, что просил российского президента "выбросить Иран из Сирии" из-за угрозы, которую представляет Тегеран для Израиля.

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На вопрос журналиста, мог ли бы он попросить вывести российские войска с Украины, Б. Нетаньяху ответил: "Знаете, у нас достаточно и своих политических проблем".

"Мы с Россией говорим только о том, что для нас непосредственно важно. Мы важная страна, сильная страна, но в таких беседах мы ограничиваемся только своими самыми ближайшими соседями. И поэтому я не хочу недоразумений, не хочу создавать иллюзии", - сказал израильский премьер.

Б. Нетаньяху на прошлой неделе во время визита в Литву просил лидеров стран Балтии, чтобы Евросоюз (ЕС) усилил давление на Иран и последовал примеру США, возобновив санкции в отношении Тегерана из-за развиваемой последним ядерной программы.

По словам Б. Нетаньяху, общая угроза Ирана позволила Израилю нормализовать отношения с арабскими странами, а это может способствовать достижению мира с палестинцами.

Официальные лица Литвы, в свою очередь, сформулировали желание, чтобы Израиль больше прислушивался к обеспокоенности Балтийских стран относительно России. Израиль не присоединился к санкциям, введенным ЕС, США и другими странами Запада в отношении Москвы за ее интервенцию на Украине.

На торжествах по поводу годовщины победы во Второй мировой войне 9 мая этого года в России Б. Нетаньяху был с георгиевской ленточкой. Критики говорят, что этот знак использовать не подобает, потому что он стал символом российского империализма и поддерживаемых Россией сепаратистов на Украине.

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