Накануне своего четырехдневного визита в Литву Б. Нетаньяху сказал, что нынешняя позиция Европы в отношении его страны "не вполне дружественная".
"Я заинтересован сбалансировать не вполне дружественное отношение ЕС к Израильскому государству, чтобы обеспечить более честные и справедливые отношения с Израильским государством", - сказал премьер журналистам в израильском аэропорту перед отлетом в Литву.
ЕС резко критикует Израиль за расширение еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях.
Б. Нетаньяху перед полетом в Литву сказал, что приглашение на встречу премьеров Балтийских стран "отражает повышающийся статус Израиля в мире".
Израильский премьер сказал, что заинтересован в укреплении экономических и политических связей со странами Балтии.
Литва традиционно входит в число самых твердых дипломатических сторонников Израиля в Европе, однако в последнее время дипломатам все чаще приходится лавировать между разнящимися позициями ЕС и США.
Во время своего визита Б. Нетаньяху намерен уделить внимание и истории евреев Литвы.
"Посещение Литвы, конечно, напоминает нам о славном существовавшем там иудаизме, напоминает о его высотах и о глубинах трагедии Холокоста", - сказал премьер Израиля.
"Меня это касается и лично. Семья моего отца и матери, да будет благословенна их память, приехала из Литвы в конце XIX века - начале XX века. Я затрону и это во время своего визита", - сказал израильский премьер.
В четверг вечером Б. Нетаньяху примет премьер Литвы Саулюс Сквярнялис, в пятницу к нему присоединятся премьер-министры Латвии и Эстонии, также планируется его отдельная встреча с президентом Далей Грибаускайте.
В воскресенье израильский премьер встретится с еврейской диаспорой Литвы в Вильнюсской синагоге.
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