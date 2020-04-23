Премьер и министр финансов Литвы отказались отвечать на вопросы оппозиции

На инициированном оппозиции внеочередном заседании парламента спикер сейма Викторас Пранцкетис зачитал письма, полученные из правительственной канцелярии и Минфина, говорящие о том, что у членов Сейма есть право задавать лишь один вопрос в письменной форме. Поскольку вопросов было больше, то просят выбрать один важнейший.

Кроме того, члены правительства информировали, что в то время, когда они должны отвечать на вопросы депутатов, они будут заседать в Комитете по контролю за ситуацией с COVID-19.