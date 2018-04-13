"Могу лишь повторить, что работать будет сложно, но возможно. Это же я испытал на самом себе", - сказал журналистам в пятницу в Вильнюсе С. Сквернялис, вернувшийся в четверг вечером из Украины.
Он отметил, что окончательные решения будут приниматься после планирующейся во вторник встречи.
"Это будет мое решение и министра. Сначала я хочу его выслушать. Министра можно уволить лишь по представлению премьера или если Сейм выражает недоверие ему во время интерпелляции. Есть два варианта, другого варианта не будет", - сказал С. Сквернялис.
В ответ на вопрос журналистов об оценке позиции президента о том, что сложившаяся ситуация становится проблемой и самого премьера, С. Сквернялис ответил, что Д. Грибаускайте осуществила требование лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса.
"Президент, как бы не было грустно, осуществила выраженное накануне требование председателя консерваторов о том, чтобы она очень жестко высказалась по поводу министра, она это и сделала", - сказал премьер.
Призывы об отставке прозвучали в адрес Б. Маркаускаса после того, как портал 15min.lt сообщил, что его семья обрабатывает не только собственную землю, но и чужую, не платя аренды и получая выплаты ЕС. Сам министр назвал это непреднамеренной ошибкой.
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