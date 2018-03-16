"Я считаю, что это его решение, полагаю, что если у него нет возможностей, если он не видит возможности консолидировать парламент, принять такие решения, чтобы работа стала эффективнее, - то решение одно. Если он так сказал, имея в виду, что он возьмётся за лидерство и сделает так, как я упоминал, то, возможно и удастся сделать", - заявил в пятницу в интервью порталу delfi.lt премьер, отвечая на вопрос о том, должен ли уходить в отставку Пранцкетис.
На состоявшемся в четверг митинге у парламента спикер Пранцкетис заявил, что ему стыдно за некоторых членов парламента. Выступавший после него лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "крестьяне") Рамунас Карбаускис заявил, что если спикеру Пранцкетису стыдно за некоторых депутатов, то он может уйти в отставку.
"Если ему стыдно, то мы в парламенте выбираем спикера и можем избрать и другого председателя, если Пранцкетису стыдно. Если ему стыдно, он должен уйти в отставку. Но почему ему стыдно - не очень понимаю. Если кому-то интересно, решение по Бастису, о том чтобы он ушел, было достигнуто благодаря ЛСКЗ", - заявил на состоявшемся в четверг митинге у парламента Карбаускис.
В свою очередь, Сквернялис не стал оценивать, кто из политиков больше погорячился, и сказал, что "в словах и одного и другого можно найти аргументы, обосновывающие такое высказывание".
Пранцкетиса выдвинула в председатели парламента фракция ЛСКЗ.
Вильнюс ответил Минску: на ИАЭС не было никаких инцидентов
МИД Литвы заявил, что на Игналинской АЭС ( ИАЭС ) не...
У Паксаса снова появится шанс баллотироваться в президенты? (3)
Правящие вместе с представителями партии " Порядок и...
Сквернялис: решение о президентских выборах я уже принял (3)
16 марта на онлайн-конференции в редакции DELFI...
Президент Литвы: в атмосфере раздора виноваты все политические группы (4)
Нынешний Сейм все больше напоминает "Сеймик раздора",...
Премьер: если спикер не видит возможности консолидировать парламент, ему нужно уйти (6)
Если спикер Литвы Викторас Пранцкетис не видит...
TOP новостей
Премьер: если спикер не видит возможности консолидировать парламент, ему нужно уйти (6)
Если спикер Литвы Викторас Пранцкетис не видит...
МИД Британии: решение отравить Скрипаля, скорее всего, принял Путин (62)
Британия считает "крайне вероятным", что отравление...
Андрикене проговорилась: в шествии националистов участвовали и консерваторы (6)
Консерватор европарламентарий Лайма Андрикене...
Вильнюс - Минск: некоторые товары и услуги в Беларуси невероятно дешевы (70)
Множество мужчин и женщин, распивающих алкоголь, во...
Сквернялис: решение о президентских выборах я уже принял (3)
16 марта на онлайн-конференции в редакции DELFI...