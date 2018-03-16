"Я считаю, что это его решение, полагаю, что если у него нет возможностей, если он не видит возможности консолидировать парламент, принять такие решения, чтобы работа стала эффективнее, - то решение одно. Если он так сказал, имея в виду, что он возьмётся за лидерство и сделает так, как я упоминал, то, возможно и удастся сделать", - заявил в пятницу в интервью порталу delfi.lt премьер, отвечая на вопрос о том, должен ли уходить в отставку Пранцкетис.

На состоявшемся в четверг митинге у парламента спикер Пранцкетис заявил, что ему стыдно за некоторых членов парламента. Выступавший после него лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "крестьяне") Рамунас Карбаускис заявил, что если спикеру Пранцкетису стыдно за некоторых депутатов, то он может уйти в отставку.

"Если ему стыдно, то мы в парламенте выбираем спикера и можем избрать и другого председателя, если Пранцкетису стыдно. Если ему стыдно, он должен уйти в отставку. Но почему ему стыдно - не очень понимаю. Если кому-то интересно, решение по Бастису, о том чтобы он ушел, было достигнуто благодаря ЛСКЗ", - заявил на состоявшемся в четверг митинге у парламента Карбаускис.

В свою очередь, Сквернялис не стал оценивать, кто из политиков больше погорячился, и сказал, что "в словах и одного и другого можно найти аргументы, обосновывающие такое высказывание".

Пранцкетиса выдвинула в председатели парламента фракция ЛСКЗ.