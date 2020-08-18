Премьер: если для Беларуси не будут введены санкции ЕС, придется договариваться в регионе

"Я считаю, что сейчас нужно (что наша дипломатия и старается сделать) собрать союзников, чтобы эти санкции стали санкциями ЕС, предназначенными для лиц - от самого высокопоставленного должностного лица до тех людей, которые фальсифицировали результаты выборов (...), которые давали приказы применять насилие, проливать кровь на улицах Минска", - сказал С. Сквернялис журналистам в Сейме во вторник.

"Если не удастся договориться глобально, тогда, думаю, что нужно (...) собирать ближайших союзников, наши соседние государства", - добавил он.

По словам С. Сквернялиса, страны, в том числе и Польша, могли бы принять согласованный список должностных лиц, в отношении которых применять санкции.

Премьер подчеркнул, что сейчас главное - обеспечить, чтобы было прекращено насилие против мирных участников протестов и были проведены новые, законные выборы.

После президентских выборов 9 августа, когда их победителем снова был объявлен Александр Лукашенко, Беларусь сотрясают крупные протесты сторонников оппозиции, омраченные грубым их подавлением правоохраной.

Было задержано около 7 тысяч участников протестов, погибли два человека: один - во время протестов, второй- в месте содержания под стражей.

С 13 августа на многих предприятиях Беларуси начались протесты и забастовки.