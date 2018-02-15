"Мы говорили, что есть желание привести в порядок правовую базу до первого июля", - заявил премьер в среду журналистам в Сейме после совещания руководства фракции "крестьян" и председателей парламентских комитетов.
По его словам, будет реформироваться вторая ступень пенсионных накоплений, поэтому дискуссия уже ведется, принимаются поправки по поводу сокращения налогового бремени. "И рабочей силы, и вообще всего (...), мы должны быть конкурентоспособными и повышать доходы людей", - сказал глава правительства.
Он заверил, что правительство не будет выдвигать никаких предложений, связанных с повышением налогов.
В ответ на вопрос о том, планируется ли объединить взносы работодателей и работников в Фонд социального страхования (Sodra), премьер сказал, что это обсуждается: "Я не говорю, что они будут объединены, но такой вариант есть".
По его словам, введение прогрессивных налогов будет зависеть от того, как будет осуществляться налоговая консолидация.
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