"Находясь здесь, мы защищаем не только три страны Балтии, но и себя", - заявил он на авиабазе в Шяуляй.
Премьер подчеркнул, что датские военнослужащие уже в шестой раз участвуют в воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
На встрече с гостем президент Литвы Даля Грибаускайте в свою очередь подчеркнула, что "непредсказуемое, агрессивное и открыто против Запада направленное враждебное поведение России" представляет реальную военную угрозу безопасности не только региона стран Балтии, но и Европы в целом.
Это, по её словам, очень чётко продемонстрировали военные учения Запад-2017, когда проводили агрессивные сценарии нападения на НАТО.
Д.Грибаускайте считает, что одна из главных задач - НАТО должна стать быстродействующим и эффективным альянсом, способным оперативно переключаться на широкомасштабные операции коллективной безопасности.
Глава государства убеждена, что для этого нужна стратегия усиления Балтийских стран, пресечение возможной военной изоляции региона, обеспечение противовоздушной обороны в регионе и проведение реформы командных структур НАТО.
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