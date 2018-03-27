"Существенное направление простое - мы должны увеличить доходы людей, чтобы они могли зарабатывать больше. Мы должны снижать груз налогообложения труда, мы должны создать благоприятные условия для возобновления нашего и иностранного бизнеса, продолжать инвестиции в новые технологии", - заявил премьер во вторник в интервью радиостанции LRT.
По его словам, реформа затронет налоговые изменения, которые должны повысить доходы работающего среднего класса.
"Планируется поощрять, далее развивать и расширять комплекс детских денег и предоставляемых детям услуг. А также прочие вещи, связанные со структурной реформой, здравоохранением, просвещением", - отметил С. Сквярлянис.
Он также сказал, что не планируется вводить новые налоги, однако определенные сборы будут пересмотрены.
Министр финансов Вильнюс Шапока на минувшей неделе отметил, что планирующиеся налоговые изменения повысят прогрессивность и снизят налогообложение трудовых отношений.
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