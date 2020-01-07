Уютных мгновений, тепла и осознанного взаимодействия с близкими пожелал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис христианам Литвы, которые празднуют Рождество в эти дни.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Пусть вас сопровождает вера и чувство общности в создании планов на будущее. Дорожите тем, что самое важное – здоровьем, согласием и взаимоуважением. Прекрасных и радостных праздников вам!", – говорится в поздравлении премьера.

Во вторник на Кафедральной площади Вильнюса православное Рождество будет праздновать Вильнюсская община русских и все, соблюдающие православные традиции.

Вместе с Русской православной церковью Рождество в ночь на 7 января (по Юлианскому календарю, или новому стилю) встречают Грузинская, Сербская, Иерусалимская Церкви, католики восточного обряда (Украинская греко-католическая церковь), новая Православная церковь Украины (под покровительством Константинопольского патриархата), афонские монастыри и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

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