"В соответствии с Венской конвенцией, принимающая страна может предложить сократить штат посольства, что и сделала Беларусь, объяснив это деструктивными действиями со стороны Литвы и Польши. Литовским дипломатам пока не вручили справку Persona non grata, пока это больше политическое заявление", – сказал Ушацкас в передаче "День на Delfi".

"Это число, как я понимаю, опирается на принцип паритета. В белорусском посольстве в Литве 14 работников, в Польше - 18", – сказал Ушацкас.

По его словам, если Литва получит официальную ноту с фамилиями конкретных дипломатов, то эти люди должны покинуть Беларусь. В таком случае Литва может сделать только одно, – ответить Беларуси тем же.

"Мы можем объявить зеркальные требования, вопрос в том, на пользу ли это нам", – сказал экс-дипломат.

По словам старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, с ответными действиями спешить не стоит.

"Не вижу повода для того, чтобы пугаться требований Беларуси. Да, если количество дипломатов уменьшится, наши возможности действовать там тоже уменьшатся, но ответные меры тоже возможны. Я не советую предпринимать их сейчас, пока литовские дипломаты там работают, но если им придется уехать, Литва должна ответить тем же и выслать из Литвы белорусских дипломатов, которые здесь часто занимаются шпионажем", – сказал он.

"Литва должна советоваться со своими партнерами, не обязательно с Брюсселем, где по вопросу Беларуси не всегда легко договориться. Какие-то особые действия со стороны ЕС против Беларуси тоже не обязательно нужны", – прибавил он.

"Надо поучиться у Польши, у Вишеградской группы, там меньше говорят о санкциях, больше о позитивной повестке дня, если будут выполнять требования ЕС, т.е. если состоятся выборы, ЕС начнет переговоры о свободной торговле, вернется к безвизу, будет говорить о миллиардном фонде помощи экономике Беларуси, чтобы у общества и тех, кто принимает решения, была альтернатива", – сказал Ушацкас.

"ЕС очень важно не загонять себя повесткой с одними санкциями, чтобы было влияние, возможность завоевать место у стола, о чем говорил Макрон. Сейчас у ЕС нет достаточно влияния, поэтому он не может сыграть эту роль", – убежден он.

Лауринавичюс сказал, что подобные предложения есть, но проблема в том, что Александр Лукашенко не хочет уходить.

"Одно дело - Беларусь, иное - режим Лукашенко. Это разные вещи. Мы говорим о ситуации, при которой Лукашенко не хочет уходить, он убивает, калечит людей. С таким преступником говорить о чем-то помимо того, что он должен уйти, нет возможности. Это как с усугублением конфликта. Если этот преступник что-то предпримет против наших дипломатов, мы должны реагировать на это адекватно", – подчеркнул он.

У Литвы нет каких-то рычагов давления, которые заставили бы Лукашенко уйти.

"Что касается самого Лукашенко, думаю, тут рычагов влияния нет. Но если вернуться к представителям режима, которые еще не определились, думаю, серьезные санкции (даже не такие, какие введены) в отношении тысяч сотрудников, участвовавших в убийствах людей, заставили бы их задуматься. Сейчас, несмотря на санкции, люди, калечащие других, могут приехать в ТЦ Akropolis, лечиться в Друскининкай, в наши рестораны. Если бы сделали хотя бы это, может, люди задумались бы, больше думали бы, что их ждет после неизбежного краха Лукашенко", – сказал Лауринавичюс.