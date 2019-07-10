Представителем президента Литвы по связям с прессой будет экс-пиарщик Bite Lietuva

В последние два года А. Бубнялис был руководителем компании Bite Lietuva по корпоративным делам и связям с общественностью.
Ранее он работал в водопроводной компании Vilniaus vandenys, в телекоммуникационной Teo, в пиар-компаниях, в агентстве новостей BNS.
Г. Науседа ранее подтвердил, что все вопросы коммуникации президентской администрации возглавит Айстис Забараускас, работавший с ним и во время предвыборной кампании.
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