Представителем президента Литвы по связям с прессой будет экс-пиарщик Bite Lietuva

В последние два года А. Бубнялис был руководителем компании Bite Lietuva по корпоративным делам и связям с общественностью.

Ранее он работал в водопроводной компании Vilniaus vandenys, в телекоммуникационной Teo, в пиар-компаниях, в агентстве новостей BNS.

Г. Науседа ранее подтвердил, что все вопросы коммуникации президентской администрации возглавит Айстис Забараускас, работавший с ним и во время предвыборной кампании.