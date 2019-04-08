"Вам потребуются переговоры ЕС по Беларуси, поскольку небезопасность этой электростанции нанесет нам удар", – сказал BNS кандидат "зеленых" на пост главы Еврокомиссии нового созыва.
"Я считаю, что нам нужна очень жесткая позиция по этому вопросу, но, конечно, нужен и единый Евросоюз, который бы не подчинялся "Росатому". Если внутри мы будем непоследовательными, то в итоге это навредит нам во внешнем мире", - добавил он.
"Таким образом, давайте начнем с того, что страны ЕС станут менее зависимыми от известий России в атомной сфере", – сказал голландский политик.
Он недавно представил проведенное исследование, доказывающее, что страны ЕС продолжают поддерживать атомную энергетику, особенно в Центральной Европе.
В исследовании говорится, что "зависимость ЕС от "Росатома" действительно растет, а в некоторых случаях "Росатом" использует политические цели, переходящие за границы компаний".
Литовские власти утверждают, что БелАЭС строится с нарушениями требований безопасности. Беларусь эти обвинения отметает.
Литва ранее стремилась остановить проект, инициировав эмбарго на импорт электроэнергии этой станции, но не получила поддержку других стран Европы и ведомств ЕС.
Первый реактор БелАЭС белорусы запустят в этом году, второй - в следующем.
Европейские "зеленые" надеются укрепить позиции на предстоящих в мае выборах в Европарламет и участвовать в формировании новой правящей коалиции.
"Мы не будем самыми крупными, но будем нужными", – сказал Экхаут.
Выборы в Европарламент состоятся 26 мая.
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