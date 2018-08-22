Формирование образа единой Европы возможно только при участии народов Украины и России, говорит специальный посланник США по Украине Курт Уолкер.
© DELFI / Andrius Ufartas

Цитируя мысль одного из своих коллег, Курт Уолкер подчеркнул, что имеет в виду не авторитарную власть России, а само государство и его народ.

"Идея единой и свободной Европы никогда не будет реализована без участия Украины и России. И это не значит - полицейской России, авторитарного Кремля, это значит - России как народа и государства. Они тоже должны быть частью процесса, иначе это никогда не закончится, мы никогда не будем в безопасности", - сказал Уолкер на международной конференции по европейской и трансатлантической устойчивости в Вильнюсе.

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По его словам, то, где сейчас находится Запад, "больше напоминает наполовину наполненный стакан, чем наполовину пустой".

К. Уолкер подчеркнул принятые США решения по увеличению бюджета НАТО, численности военных в Европе, санкции из-за аннексии Крыма, введение эмбарго на оружие на Восточной Украине, а также шаги по достижению переговоров между Северной и Южной Кореями, миссии в Афганистане, Сирии.

"Мяч стал удаляться в правильном направлении. Конечно, есть множество вещей, которые мы могли бы заметить и с другой стороны уравнения, но давайте выясним, чего мы пытаемся достичь, и возьмемся за работу", - призвал он.

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