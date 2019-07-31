"По нашим оценкам, это (номинирование женщины) повысило бы возможность Литвы получить ценный портфель в ЕК", – сказал в среду журналистам представитель президента Гитанаса Науседы.
СМИ писали, что глава новой ЕК Урсула фон дер Ляйен в письме президенту призвала Литву предложить женскую кандидатуру.
Г. Науседа в среду обсудил вопрос делегирования еврокомиссара с премьером Саулюсом Сквернялисом.
По словам А. Забараускаса, правительство должно предложить кандидата на следующей неделе.
Правящие "крестьяне" предложили делегировать в ЕК министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса, однако А. Забараускас утверждал, что "консультации ведутся не по одной фамилии".
Он также сказал, что стремление государства получить ценный портфель в ЕК важнее назначения туда просто партийного человека.
Среди правящих литовских политиков в среду возник спор, следует ли Литве предложить на пост еврокомиссара женщину.
Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что Литва не рассматривает возможность делегировать женщину, но премьер утверждал, что рассматриваются кандидатуры и мужчин, и женщин.
Премьер говорит, что Литва претендует в ЕК на следующие сферы ответственности – финансы, инновации, внутренняя безопасность или энергетика.
Правительство предлагает кандидата в ЕК после согласования его с президентом и Сеймом.
Новый состав ЕК формируется после состоявшихся в мае выборов Европарламента.
В завершающей срок полномочий ЕК работает комиссар Витянис Повилас Андрюкайтис, который отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания.
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