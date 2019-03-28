"Литва не раз и на словах, и на деле доказала, что является сильным и обязательным союзником", - сказал Т. Ильдем на мероприятии в сейме Литвы, приуроченном к 15-летию членства Литвы в НАТО.
Представитель НАТО упомянул подписанное в прошлом году литовскими партиями соглашение увеличить к 2030 году финансирование оборонной сферы до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП).
"С самого начала вашего членства вы проводите в жизнь свои обязательства, участвуя в миссиях в Афганистане и других миссиях, помогая союзникам по Альянсу проводить другие миссии в других уголках мира", - отметил посол.
Представитель интеграционной единицы сил НАТО в Литве, полковник-лейтенант Кейт Александер Муди сказал, что Литва предприняла исключительные капиталовложения не только в свои военные мощности, но и в поддержку союзников.
По его словам, это "четко свидетельствует о прочности обязательств Литвы перед НАТО и огромной степени интеграции в НАТО".
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис, в свою очередь, отметил, что Литва в течение 15 лет "всегда была готова содействовать международным операциям союзников, несущим мир и демократию, призванным защитить права человека там, где это требовалось более всего".
"И впредь наши вооруженные силы должны активно участвовать в международных операциях и так выполнять основной принцип альянса НАТО - принцип солидарности, а также обеспечивать надлежащий боевой опыт", - сказал С. Сквярнялис.
В этом году НАТО отмечает 70-летний юбилей. Литва стала членом НАТО 29 марта 2004 года, когда в Вашингтоне были депонированы документы о ратификации Североатлантического договора.
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