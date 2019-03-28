Литва доказала, что является сильным и обязательным союзником, говорит помощник генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Таджан Ильдем.
Bėgikai paminėjo Lietuvos įstojimo į NATO metines
© I.Budzeikaitės nuotr.

"Литва не раз и на словах, и на деле доказала, что является сильным и обязательным союзником", - сказал Т. Ильдем на мероприятии в сейме Литвы, приуроченном к 15-летию членства Литвы в НАТО.

Представитель НАТО упомянул подписанное в прошлом году литовскими партиями соглашение увеличить к 2030 году финансирование оборонной сферы до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП).

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"С самого начала вашего членства вы проводите в жизнь свои обязательства, участвуя в миссиях в Афганистане и других миссиях, помогая союзникам по Альянсу проводить другие миссии в других уголках мира", - отметил посол.

Представитель интеграционной единицы сил НАТО в Литве, полковник-лейтенант Кейт Александер Муди сказал, что Литва предприняла исключительные капиталовложения не только в свои военные мощности, но и в поддержку союзников.

По его словам, это "четко свидетельствует о прочности обязательств Литвы перед НАТО и огромной степени интеграции в НАТО".

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис, в свою очередь, отметил, что Литва в течение 15 лет "всегда была готова содействовать международным операциям союзников, несущим мир и демократию, призванным защитить права человека там, где это требовалось более всего".

"И впредь наши вооруженные силы должны активно участвовать в международных операциях и так выполнять основной принцип альянса НАТО - принцип солидарности, а также обеспечивать надлежащий боевой опыт", - сказал С. Сквярнялис.

В этом году НАТО отмечает 70-летний юбилей. Литва стала членом НАТО 29 марта 2004 года, когда в Вашингтоне были депонированы документы о ратификации Североатлантического договора.

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