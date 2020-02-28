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В четверг в Вильнюсе представитель президента Франции Эммануэля Макрона по стратегическому диалогу с Россией Пьер Вимон провел консультации с литовскими политиками и дипломатами.
E. Macronas
E. Macronas
© Scanpix

Представитель встречался с советником президента по внешней политике, побывал в правительственной канцелярии, в МИД, Министерстве обороны и пообедал с членами парламента, сообщили BNS дипломатические источники.

П. Вимон не общался с литовскими СМИ.

В конце прошлого года Э. Макрон поручил опытному дипломату П. Вимону заняться восстановлением стратегического диалога между Европой и Россией.

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Французский президент предлагает Европе, оставаясь требовательной и придерживаясь своих принципов, вновь вступить в стратегический диалог с Россией.

Литва не разделяет такую позицию и призывает изолировать Россию до тех пор, пока она не изменит своего агрессивного поведения на соседних территориях и на Ближнем Востоке.

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