Представитель встречался с советником президента по внешней политике, побывал в правительственной канцелярии, в МИД, Министерстве обороны и пообедал с членами парламента, сообщили BNS дипломатические источники.
П. Вимон не общался с литовскими СМИ.
В конце прошлого года Э. Макрон поручил опытному дипломату П. Вимону заняться восстановлением стратегического диалога между Европой и Россией.
Французский президент предлагает Европе, оставаясь требовательной и придерживаясь своих принципов, вновь вступить в стратегический диалог с Россией.
Литва не разделяет такую позицию и призывает изолировать Россию до тех пор, пока она не изменит своего агрессивного поведения на соседних территориях и на Ближнем Востоке.
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