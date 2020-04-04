"Мы боремся не только с вирусом и его распространением, но и возрастающей по экспоненте дезинформацией с Востока - не только из России, но и из Китая", - сказал во время телеконференции с членами сейма Литвы глава представительства ЕК в Литве Арнолдас Пранцкявичюс.
По его словам, специалисты по стратегической коммуникации ЕС наблюдают за попытками посеять недоверие к ЕС и НАТО, умалить способности государств-членов в деле борьбы с кризисом, а также распространять лживые новости о самом вирусе и средствах воздействия на него.
"Это систематические попытки распространения дезинформации, и поэтому, я считаю, с ней нужно активно бороться", - добавил А. Пранцкявичюс.
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