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Представитель Еврокомиссии (ЕК) в Литве в пятницу заявил, что Евросоюз (ЕС) в последнее время сталкивается с систематическим потоком дезинформации из России и Китая, целью которого является подрыв доверия к структурам Запада.
Arnoldas Pranckevičius
Arnoldas Pranckevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы боремся не только с вирусом и его распространением, но и возрастающей по экспоненте дезинформацией с Востока - не только из России, но и из Китая", - сказал во время телеконференции с членами сейма Литвы глава представительства ЕК в Литве Арнолдас Пранцкявичюс.

По его словам, специалисты по стратегической коммуникации ЕС наблюдают за попытками посеять недоверие к ЕС и НАТО, умалить способности государств-членов в деле борьбы с кризисом, а также распространять лживые новости о самом вирусе и средствах воздействия на него.

"Это систематические попытки распространения дезинформации, и поэтому, я считаю, с ней нужно активно бороться", - добавил А. Пранцкявичюс.

ru.DELFI.lt
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