"Да, бюджет должен быть пересмотрен, и именно по этой причине руководители и премьеры стран Евросоюза предоставили Комиссии мандат для возвращения за стол переговоров и представления заново совершенно нового проекта будущего бюджета", – сообщил во вторник А. Пранцкявичюс на пресс-конференции во вторник.

По его словам, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен убеждена, что новый бюджет может стать одной из основных мер по преодолению кризиса, поэтому урезание его расходов не кажется выходом.

"По мнению председателя комиссии, урезание не является ответом – напротив, требуется более значительная финансовая сила, больший бюджет, большие собственные ресурсы для того, чтобы мы могли преодолеть пандемию (...). Председатель Комиссии будет побуждать страны к увеличению бюджета по сравнению с прежними планами, и к рассмотрению увеличения потолка собственных ресурсов с 1,2% от общих публичных расходов ЕС до 2%", – сказал А. Пранцкявичюс.

Глава представительства ЕК в Литве утверждает, что комиссия намерена уделить особое внимание "зеленой" и цифровой сферам экономики.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока в минувший понедельник заявил, что пандемия коронавируса повлияет на финансовую перспективу ЕС 2021-2027 годов, но он предложил как можно быстрее договориться о новом бюджете, пересмотреть приоритеты, чтобы не пострадали особо важные для роста экономики сферы, например, политика смычки.

Еврокомиссия и страны ЕС в этом году должны продолжить переговоры по новому бюджету ЕС на 2021-2027 годы. После переговоров станет ясно, сколько средств структурной помощи получит Литва, какими будут выплаты земледельцам и дотации на закрытие Игналинской АЭС.

Вполне вероятно, что выплаты Литве будут ниже, чем предыдущих финансовых перспективах по причине выхода из ЕС Соединенного Королевства.

Литва критикует сокращение почти на 27% в новом бюджете ассигнования Политики смычки. Литву также не удовлетворяет предложение ЕК повысить выплаты литовским земледельцам за гектар обрабатываемой земли с 181 до 204 евро к 2027 году.