Председателем оппозиционного Движения либералов в минувшую субботу была избрана парламентарий Виктория Чмилите-Нильсен.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI

После подсчёта голосов во втором туре выборов председателя выяснилось, что В.Чмилите-Нильсен поддержали 744 делегатов, а её соперницу, мэра Тракай Эдиту Рудялене - 187.

По словам нового лидера, партии придется приложить немало усилий, чтобы добиться хороших результатов на парламентских выборах, но она подчеркнула важность того, чтобы не жертвовать либеральными принципами ради краткосрочной популярности.

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"Мы все прекрасно понимаем - у нас больше нет времени топтаться, заниматься пустыми или бесплодными обсуждениями. Нам нужны чёткие, решительные и эффективные действия, чтобы следующей осенью сдать, возможно, самый важный экзамен в истории нашей партии", - сказала В.Чмилите-Нильсен.

"На карту поставлено ​​положение партии, но не только оно: либерализм как политическое мировоззрение в Литве, к сожалению, теряется", - отметила новый лидер либералов.

Парламентские выборы в Литве состоятся в октябре 2020 года.

Срок полномочий председателя Движения либералов составляет два года.

До настоящего времени партию возглавлял член Сейма Эугениюс Гентвилас. В начале съезда он высказал мысль о том, что либералы должны на выборах в Сейм искать возможности объединения с Партией свободы и Союзом Отечества - Христианскими демократами Литвы.

В.Чмилите-Нильсен сказала, что не возражает против такой идеи.

"Мы готовы сплотить всех либерально настроенных людей под одним знаменем. Мы открыты для сотрудничества", - сказала она.

Движение либералов в настоящее время имеет десять представителей в Сейме.

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