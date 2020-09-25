Председатель военного комитета НАТО: мы озабочены ситуацией в Беларуси

"Мы всё еще озабочены ситуацией в Беларуси и будем продолжать наблюдение за учениями в регионе, которые вызывают интерес НАТО", - сказал председатель НАТО в пятницу журналистам.

Он еще раз подтвердил позицию НАТО, что альянс не является угрозой для Беларуси или ее жителей.

„НАТО не создает угрозу Беларуси или ее жителями военными действиями", - заявил С. Пич.

Председатель военного комитета НАТО также повторил озабоченность генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга из-за действий властей Беларуси по отношению к мирным протестующим.

"Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал власти Беларуси уважать свободу слова и право на протест,"- подчеркнули чиновник НАТО,

С. Пич в пятницу в ходе официального визита обсудил общие вопросы с командующим вооруженными силами (ВС) Литвы генерал-лейтенантом Вальдемаром Рупшисом.

Стюарт Пич также проведет встречу с председателем сейма Виктором Пранцкетисом, представителями ВС Литвы, посетит Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности, выслушает сообщения Оборонного штаба ВС Литвы о ситуации в регионе.

Председатель военного комитета НАТО является главным военным советником генерального секретаря НАТО, он передает основанные на консенсусе советы от 30-ти командующих армиями НАТО принимающим политические решения структурам НАТО, возглавляет военный комитет НАТО и выступает от его имени.

Маршал британских военно-воздушных сил Стюарт Вильям Пич руководит комитетом с июня 2018 года.