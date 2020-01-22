Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение почтить память жертв Холокоста в Освенциме, и председатель Сейма, который едет вместо него в Израиль, говорит, что это лучше сделать на месте гибели людей.
Viktoras Pranckietis
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мы наводим мосты с этими странами тоже, представляя (свою страну – ред.) и в Израиле, и в Аушвице-Биркенау (Освенциме – ред.). Наверное, нужно отметить, что люди-то погибли здесь, на территории Польши, в нацистском лагере, а мероприятие проводится в Израиле", – сказал В. Пранцкетис в среду радиостанции Ziniu radijas.

"Все-таки нужно думать о том, что эти события развивались там, и самую большую дань памяти следует отдавать, наверное, в том месте, где люди погибли", – сказал он.

Статьи по теме:
Нелегкий выбор: президент Литвы, как и соседи, в Израиль не едет  (700)

По его словам, в Освенцим также поедет делегация Сейма, поэтому спикер рад тому, что Литва будет представлена на очень высоком уровне.

"И хорошо, что Литва будет представлена на этом мероприятии в Аушвице-Биркенау на очень высоком уровне", – сказал он.

В. Пранцкетис отбывает на мероприятие в Иерусалиме в среду.

Президентская администрация во вторник сообщила, что Г. Науседа принял решение не ехать на годовщину Холокоста в Израиле, а почтить память жертв в следующий понедельник в Освенциме, в Польше.

Президент изменил решение в последний момент – еще в понедельник утром сообщалось, что он примет участие в церемонии в Иерусалиме.

Г. Науседа этим своим решением следует примеру соседней Польши – ее президент Анджей Дуда отказался от приглашения в Иерусалим, потому что для него там не была предусмотрена возможность выступить, в отличии от президента России Владимира Путина.

ru.DELFI.lt

Оппозиция инициирует вотум недоверия Розовой: и это еще не все (6)

Парламентская оппозиция, ее члены из Комитета...

Политики Вильнюсского района: здесь наблюдается дискриминация по национальному признаку (4)

Члены горсовета мэрии Вильнюсского района возмущены...

Комиссия по этике: Наркевич нарушил закон, обедая за счет подчиненных учреждений (5)

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич...

Председатель Сейма: почтить память жертв Холокоста лучше на месте их гибели (24)

Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение...

Материалы спецслужбы: при Наркевиче в транспортном секторе трудоустроено 12 связанных с ИАПЛ лиц (15)

После того, как Ярослав Наркевич стал работать...

TOP новостей

Литве прогнозируют печальный сценарий: если ничего не изменится, рынок труда ждут серьезные вызовы (70)

2–3 – если бы столько детей было в каждой семье, то...

Депутаты услышали водителей, предложены поправки: о мобильных радарах в Литве будут предупреждать (4)

Председатель парламентского Комитета нацбезопасности...

Политики Вильнюсского района: здесь наблюдается дискриминация по национальному признаку (4)

Члены горсовета мэрии Вильнюсского района возмущены...

Оппозиция инициирует вотум недоверия Розовой: и это еще не все (6)

Парламентская оппозиция, ее члены из Комитета...

Молодежная вечеринка в Вильнюсе не прошла незамеченной: полиция выясняет обстоятельства (15)

17 января вечером в центре Вильнюса молодежь...