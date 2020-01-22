"Мы наводим мосты с этими странами тоже, представляя (свою страну – ред.) и в Израиле, и в Аушвице-Биркенау (Освенциме – ред.). Наверное, нужно отметить, что люди-то погибли здесь, на территории Польши, в нацистском лагере, а мероприятие проводится в Израиле", – сказал В. Пранцкетис в среду радиостанции Ziniu radijas.
"Все-таки нужно думать о том, что эти события развивались там, и самую большую дань памяти следует отдавать, наверное, в том месте, где люди погибли", – сказал он.
По его словам, в Освенцим также поедет делегация Сейма, поэтому спикер рад тому, что Литва будет представлена на очень высоком уровне.
"И хорошо, что Литва будет представлена на этом мероприятии в Аушвице-Биркенау на очень высоком уровне", – сказал он.
В. Пранцкетис отбывает на мероприятие в Иерусалиме в среду.
Президентская администрация во вторник сообщила, что Г. Науседа принял решение не ехать на годовщину Холокоста в Израиле, а почтить память жертв в следующий понедельник в Освенциме, в Польше.
Президент изменил решение в последний момент – еще в понедельник утром сообщалось, что он примет участие в церемонии в Иерусалиме.
Г. Науседа этим своим решением следует примеру соседней Польши – ее президент Анджей Дуда отказался от приглашения в Иерусалим, потому что для него там не была предусмотрена возможность выступить, в отличии от президента России Владимира Путина.
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