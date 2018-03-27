Председатель Главизбиркома сохранила свой пост

Председатель Главной избирательной комиссии Литвы Лаура Матьёшайтите остается на своей должности - при инициированном оппозицией голосовании в сейме ей не удалось вынести недоверие.
© DELFI / Orestas Gurevičius

За то, что чтобы председателю ГИК было вынесено недоверие и чтобы она была освобождена от занимаемой должности, во вторник в результате тайного голосования высказалось 58 членов Сейма, 65 были против, три парламентария воздержались.

Для принятия решения о ее снятии с должности нужно было не менее 71 голоса "за".

Процедуру вынесения вотума недоверия главе ГИК начали оппозиционные фракции Сейма, обвинив ее в "хаотической работе" комиссии и единоличном принятии решений.

Председатель ГИК отмела претензии относительно затягивания вопросов, связанных с "аграриями", а, сохранив за собой пост при поддержке правящих, она обещала быть объективной.

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