Председатель Главизбиркома сохранила свой пост

За то, что чтобы председателю ГИК было вынесено недоверие и чтобы она была освобождена от занимаемой должности, во вторник в результате тайного голосования высказалось 58 членов Сейма, 65 были против, три парламентария воздержались.

Для принятия решения о ее снятии с должности нужно было не менее 71 голоса "за".

Процедуру вынесения вотума недоверия главе ГИК начали оппозиционные фракции Сейма, обвинив ее в "хаотической работе" комиссии и единоличном принятии решений.

Председатель ГИК отмела претензии относительно затягивания вопросов, связанных с "аграриями", а, сохранив за собой пост при поддержке правящих, она обещала быть объективной.