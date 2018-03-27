Председатель Главизбиркома сохранила свой пост

За то, что чтобы председателю ГИК было вынесено недоверие и чтобы она была освобождена от занимаемой должности, во вторник в результате тайного голосования высказалось 58 членов Сейма, 65 были против, три парламентария воздержались.
Для принятия решения о ее снятии с должности нужно было не менее 71 голоса "за".
Процедуру вынесения вотума недоверия главе ГИК начали оппозиционные фракции Сейма, обвинив ее в "хаотической работе" комиссии и единоличном принятии решений.
Председатель ГИК отмела претензии относительно затягивания вопросов, связанных с "аграриями", а, сохранив за собой пост при поддержке правящих, она обещала быть объективной.
Премьер: цель налоговой реформы - повысить доходы населения в Литве (12)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что основной...
Депутат призывает Карбаускиса и Матийошайтиса отказаться от бизнеса в России (46)
Заместитель председателя парламентского Комитета по...
Посол: Россия ответит высылкой литовских дипломатов (173)
Реагируя на шаги Литвы , Россия намерена выслать...
Литва высылает трех российских дипломатов (534)
Литва решила выслать трех российских дипломатов, чтобы...
TOP новостей
Соцмин предупреждает: часть жителей Литвы может остаться без социальных выплат (5)
Жители Литвы , которые своевременно не декларируют...
Тайная жизнь Венцкене в США: стала длинноволосой хозяйкой цветочного магазина (10)
Редакция портала DELFI получила документы, связанные с...
Новые запреты в парламенте: на этот раз крестовый поход против секс-товаров (57)
Правительство Литвы хочет, чтобы секс-товары...
На Пасху ожидается контрастная погода (1)
В выходные дни будет немного теплее, зато в понедельник...
Губернатор Тулеев назвал митингующих "не родственниками, а оппозиционерами" (36)
В центре Кемерово прошел стихийный митинг в память о...