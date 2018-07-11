"Мы либо преодолеем вето, либо заново примем подобный закон. Президент просто лишает нас времени, мы вынуждены будем сделать тоже", - сказал в среду BNS председатель Литовского союза крестьян и "зеленых" ("аграриев").

Он подтвердил, что предложит сейму отклонить вето президента и обратиться в Конституционный суд за разъяснениями по поправкам к референдуму о двойном гражданстве, который планируется весной 2019 года.

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В среду Д. Грибаускайте по причине возможного противоречия Конституции наложила вето на поправки к закону о референдуме, которые бы позволили снизить обязательный рубеж явки для референдума по двойному гражданству.

Поправки позволяют внести изменения в определяющую гражданство статью Конституции, если за них на референдуме проголосует более половины пришедших на него граждан, но не менее трети граждан, имеющих право голоса.

Сейчас в отношении всего Первого раздела Конституции действуют более высокие требования защиты - для принятия конституционных поправок необходимо, чтобы за них на референдуме проголосовало более половины граждан, имеющих право голоса.

Таким образом, планка количества голосов на референдуме снизилась бы приблизительно с 1,25 млн до 840 тыс. голосов избирателей.

Р. Карбаускис отметил, что такое решение президента непостижимо, поскольку сам Сейм планировал обратиться в Конституционный суд за разъяснениями.

"В этой ситуации президент сама решила быть Конституционным судом. (...) Конституционный суд (КС) поставил бы точку в этом вопросе", - сказал политик.

Он выразил надежду на то, что КС представит разъяснения еще до референдума, который запланирован на следующий год одновременно с президентскими выборами.