Председатель ПС, член сейма Аушрине Армонайте в четверг сообщила, что партия представила свои предложения партнерам по коалиции - партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) и Движению либералов (ДЛ).

"Мы надеемся, что хотя бы часть из них партнеры по коалиции одобрят и поддержат", - сказала она журналистам в сейме.

Перечисляя свои важнейшие предложения, Армонайте назвала нулевой тариф налога на реинвестируемую прибыль, более дружественный надзор над бизнесом, инвестиции в научные исследования и экспериментальное развитие.

По словам Армонайте, ПС также хотела бы, чтобы налогообложение доходов жителей было как можно ниже - чтобы был возвращен 15% тариф подоходного налога.

ПС также будет добиваться от партнеров по коалиции обязательства провести референдум о множественном гражданстве, узаконивания написания имен и фамилий в личных документах всеми буквами латинского алфавита, быстрых решений об узаконивании в течение 100 дней однополого партнерства, декриминализации хранения психоактивных веществ без цели их распространения.

Будущие партнеры по коалиции в четверг обменялись своими предложениями для коалиционных договора и программы.

После завершившихся 25 октября парламентских выборов оппозиционная партия СО-ХДЛ, ДЛ и ПС заявили о формировании правоцентристской коалиции. В новом парламенте у этих партий будет не менее 74 голосов из 141.