Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы зарплата приставов не превышала 15% от взысканной суммы. С этой целью подготовлены соответствующие поправки к закону.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщает администрация президента, целью поправок является обеспечение "справедливой и адекватной" цены на услуги приставов, предотвратить "искусственное раздувание зарплат, ростовщичество, самоуправство приставов и доведение людей до нищеты".

В поправках Д. Грибаускайте предлагается снизить необходимые расходы на исполнение, запретить выполнение избыточных действий, установить, чтобы вознаграждение для пристава в случае успешного взыскания долга не могло превышать 15% величины долга.

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Как сообщается, сейчас пристав нередко зарабатывают до 100% взысканной суммы, особенно высоки расценки при взыскании небольших долгов.

Поправками предлагается закрепить обязательное информирование должника, запрет для кредитора нанимать разных приставов по поводу одного и того же должника и обязанность обнародовать зарплаты приставов. Также поправками предлагается ужесточить требования к безупречной репутации приставов.

Намечается связать административные расходы на исполнение дела с реальной работой пристава, а не с взыскиваемой суммой, как это делается сейчас.

Правительство также подготовило поправки относительно расходов приставов на исполнение. В соответствии с ними, нотариальное вознаграждение и расходы приставов на исполнение не нужно будет согласовывать с нотариальными организациями и организациями приставов, а прерогатива устанавливать размеры нотариального вознаграждения и расходов приставов на исполнение будет принадлежать государству - Министерству юстиции по согласованию с Министерством финансов.

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