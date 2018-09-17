Как сообщает администрация президента, целью поправок является обеспечение "справедливой и адекватной" цены на услуги приставов, предотвратить "искусственное раздувание зарплат, ростовщичество, самоуправство приставов и доведение людей до нищеты".
В поправках Д. Грибаускайте предлагается снизить необходимые расходы на исполнение, запретить выполнение избыточных действий, установить, чтобы вознаграждение для пристава в случае успешного взыскания долга не могло превышать 15% величины долга.
Как сообщается, сейчас пристав нередко зарабатывают до 100% взысканной суммы, особенно высоки расценки при взыскании небольших долгов.
Поправками предлагается закрепить обязательное информирование должника, запрет для кредитора нанимать разных приставов по поводу одного и того же должника и обязанность обнародовать зарплаты приставов. Также поправками предлагается ужесточить требования к безупречной репутации приставов.
Намечается связать административные расходы на исполнение дела с реальной работой пристава, а не с взыскиваемой суммой, как это делается сейчас.
Правительство также подготовило поправки относительно расходов приставов на исполнение. В соответствии с ними, нотариальное вознаграждение и расходы приставов на исполнение не нужно будет согласовывать с нотариальными организациями и организациями приставов, а прерогатива устанавливать размеры нотариального вознаграждения и расходов приставов на исполнение будет принадлежать государству - Министерству юстиции по согласованию с Министерством финансов.
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