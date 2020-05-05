По его словам, это средство оживления экономики президент обсуждал с экономистами на прошлой неделе.
"Обсуждалась такая возможность, идея – временное снижение подоходного налога - до конца года и так способствовать охвату всех работающих жителей, увеличить их доходы, побудить спрос, оживить экономику. Эту идею встретили позитивно, ее будут обсуждать с министерствами, правительством, когда появится возможность, если это оправдает себя, мы представим такое предложение в парламент", – сказал Žinių radijаs советник президента.
По его словам, экономисты в этом году прогнозируют падение роста экономики на 8-10%, согласно некоторым прогнозам, в следующем году будет наблюдаться аналогичный рост, поэтому надо "амортизировать падение в этом году". Временное снижение налога, по словам экономиста, увеличит доходы жителей, побудит потребление и смягчит падение экономики.
"Если на фронте здравоохранения мы лидируем со счетом 1:0, то на экономическом проигрываем со счетом 1:0, но у нас есть возможность подтянуться, выровнять и изменить результат, но для этого нужно активно побуждать экономику", – подчеркнул Крепшта.
Он также сказал, что предложенная правительством выплата в размере 200 евро должна быть выделена жителям в кратчайший срок, тогда она принесет желаемый результат.
По словам Крепшты, подобные средства побуждения экономики использовали многие страны.
"Если мы хотим сейчас влить в нашу экономику какие-то средства, то такой вертолет должен быстро прилететь, потом будет поздно и не будет желаемого результата, какой принесло бы сейчас", – сказал советник президента.
Напомним, что правительство предлагает выделить по 200 евро всем, кто до 31 декабря 2019 года получал: пенсию по старости, инвалидности, утрате кормильца, служебную пенсию, компенсацию за работу в сложных условиях, пенсионное пособие, компенсацию и т.д.
Эти деньги в Литве могут получить 910 000 человек.
Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что после получения всех одобрений, эти деньги люди получат не раньше августа.
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