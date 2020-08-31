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Президент Гитанас Науседа предложил начинать начальное образование на год раньше, а также ввести обязательное посещение детских садов.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

По его словам, эти инициативы создадут возможность лучше подготовиться к школе детям из социально-уязвимых семей и сравнять "стартовые возможности" с обеспеченными детьми.

"Снижение на год возраста дошкольного и начального образования - полагаю, что эта инициатива важна и необходима, так как различные исследования и практические наблюдения показывают, что чем раньше дети начинают получать дошкольное образование, тем лучше они интегрируются в группы своих сверстников, тем более восприимчивы они к знаниям, тем выше их успехи в средней школе и позднее у них меньше пробелов в знаниях", - на пресс-конференции в понедельник заявил Г. Науседа.

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Он сообщил, что в социально-уязвимых семьях растут около 4,5 тыс. дошкольников - из них около трети никогда не посещали детсад, другие получают недостаточное финансирование, поэтому "недостаточно готовы к началу начального обучения".

"Мы посчитали, чтобы они получили обязательное дошкольное образование, чтобы оно стало обязательным, необходимо приблизительно 9 млн евро. И это такая сумма, которую наш госбюджет в состоянии выделить - это связано и с транспортными услугами, и с улучшением других условий," - сказал он.

"Для этих изменений необходимы определенные изменения законодательства, которые мы инициируем и уже на следующей неделе представим в Сейм", - добавил Г. Науседа.

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