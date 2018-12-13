После того как снизились налоги на труд в Литве появилась уникальная возможность ввести другие налоги, например, налог на недвижимость. Так считает экономист банка Swedbank Лаура Галдикене. Представитель Союза отечества-Христианских демократов Литвы Андрюс Кубилюс сказал, что эти налоги надо было обсуждать уже давно, сообщает Žinių radijas.
Andrius Kubilius
© DELFI / Domantas Pipas

Об этом в радиопередаче "Открытая беседа" говорили Галдикене, Кубилюс и "крестьянин" Стасис Якелюнас, обсуждая принятый бюджет на 2019 год.

Экономист Swedbank считает, что принятый бюджет достаточно социально ориентированный.

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"Он направлен на устранение основных причин неравенства. До сих пор государство не слишком поддерживало самых уязвимых - инвалидов, безработных, пенсионеров. Сейчас пенсии увеличатся, увеличатся "детские" деньги. Раньше плодами роста экономики с обществом не делились", – считает она. Экономист также заметила, что снижением налогов на труд надо было воспользоваться для введения новых налогов - на автомобили или недвижимость.

Между тем Кубилюс оспаривает социальную ориентированность бюджета.

"Чем реально этот бюджет отличается – уменьшается общий "пирог", который мог бы быть у общества, государства, его потом делят между всеми. Власти говорят: пирог стал меньше, но мы увеличим "детские" деньги, пенсии, все сделаем за счет бюджета. Это социально дезориентированный бюджет. У того, кто получает минимум, доходы увеличатся на 14 евро, у премьер-министра на 130 евро. 60% всей сумму пойдет тем, кто зарабатывает больше средней зарплаты", – считает политик.

Якелюнас сказал, adчто правящие "в первый раз в истории" пытаются решать проблему в таких сферах, как образование.

"Впервые в истории пытаемся привести в порядок систему образования, это сложно, поскольку, наверное, нет одной правильной модели. Если не приведем в порядок образование, не будет ни снижения социального разобщения, ни конкурентной экономики. Одни деньги не решают проблемы образования или здравоохранения", – сказал политик.

Кубилюс считает, что надо говорить о таких налогах, как налог на недвижимость. Якелюнас заметил, что он против этого налога, поскольку в Литве немало недвижимости принадлежит пенсионерам, а им было бы не просто заплатить новый налог.

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