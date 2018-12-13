Об этом в радиопередаче "Открытая беседа" говорили Галдикене, Кубилюс и "крестьянин" Стасис Якелюнас, обсуждая принятый бюджет на 2019 год.

Экономист Swedbank считает, что принятый бюджет достаточно социально ориентированный.

"Он направлен на устранение основных причин неравенства. До сих пор государство не слишком поддерживало самых уязвимых - инвалидов, безработных, пенсионеров. Сейчас пенсии увеличатся, увеличатся "детские" деньги. Раньше плодами роста экономики с обществом не делились", – считает она. Экономист также заметила, что снижением налогов на труд надо было воспользоваться для введения новых налогов - на автомобили или недвижимость.

Между тем Кубилюс оспаривает социальную ориентированность бюджета.

"Чем реально этот бюджет отличается – уменьшается общий "пирог", который мог бы быть у общества, государства, его потом делят между всеми. Власти говорят: пирог стал меньше, но мы увеличим "детские" деньги, пенсии, все сделаем за счет бюджета. Это социально дезориентированный бюджет. У того, кто получает минимум, доходы увеличатся на 14 евро, у премьер-министра на 130 евро. 60% всей сумму пойдет тем, кто зарабатывает больше средней зарплаты", – считает политик.

Якелюнас сказал, adчто правящие "в первый раз в истории" пытаются решать проблему в таких сферах, как образование.

"Впервые в истории пытаемся привести в порядок систему образования, это сложно, поскольку, наверное, нет одной правильной модели. Если не приведем в порядок образование, не будет ни снижения социального разобщения, ни конкурентной экономики. Одни деньги не решают проблемы образования или здравоохранения", – сказал политик.

Кубилюс считает, что надо говорить о таких налогах, как налог на недвижимость. Якелюнас заметил, что он против этого налога, поскольку в Литве немало недвижимости принадлежит пенсионерам, а им было бы не просто заплатить новый налог.