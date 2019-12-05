"Все наши болячки, проблемы остаются. В сфере политики смычки их количество лишь увеличится. Согласно предложению комиссии, мы бы получили на 24% меньше средств политики смычки, а это для нас неприемлемо, а по предложенному финнами компромиссу, сокращение увеличится до минус 27%. Это еще более неприемлемо", – заявил директор Департамента по ЕС и международных отношений Министерства финансов Дарюс Тракялис.
Посол Литвы при Евросоюзе Йовита Нелюпшене утверждает, что предложение Финляндии следует корректировать.
Если предложения Финляндии будут одобрены, то выплаты литовским земледельцам по-прежнему будут значительно отставать от тех, что выплачиваются в Западной Европе, а финансирования закрытия Игналинской АЭС также будет неудовлетворительным.
BNS в среду сообщало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен критиковала планы значительного сокращения многолетнего бюджета ЕС, поскольку это может навредить поставленным оборонным планам и борьбе с климатическими изменениями.
Сейчас в ЕС идут переговоры по плану многолетнего бюджета сообщества на 2021-2027 годы. Процесс осложняется ожидаемым выходом Соединенного Королевства.
С середины 2018 года государства-члены ЕС ведут интенсивные переговоры по предложению Еврокомиссии, в котором содержится призыв сформировать многолетний бюджет в 1,3 трлн евро. В целом Финляндия предлагает сократить бюджет почти до 1,087 трлн евро и наполовину сократить размер Европейского оборонного фонда – этого требует и президент Франции Эммануэль Макрон.
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