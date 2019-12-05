За соответствующую поправку о том, что в распределении мандатов участвуют партии, набравшие 3% голосов избирателей, в четверг проголосовали 56 членов Сейма, а в общей сложности для голосования зарегистрировалось 64 парламентария.

Для принятия закона необходимо, чтобы для голосования зарегистрировалось не менее половину всех парламентариев, то есть 71.

Представители оппозиции в голосовании не участвовали.

На последней стадии принятия поправки голосами правящих было одобрено предложение главы "крестьян" Рамунаса Карбаускиса и лидера Партии центра Наглиса Путейкиса снизить планку до 3% для партий и до 5% для коалиций.

В первоначальном проекте поправки предлагалось, чтобы политические партии участвовали в распределении мандатов в многомандатом округе, если они набрали 4% голосов, а коалиции – если набрали 6%. Такой вариант поправки поддержала и администрация президента.

Сейчас планка составляет 5% для партий и 7% для коалиционных списков.

Поправку о снижении порога инициировал либерал Симонас Гентвилас, аргументируя ее стремлением привести в соответствие требования к выборам в Сейм и в советы самоуправлений. Для выборов в советы самоуправления сейчас установлен заградительный барьер в 4% и 6%.