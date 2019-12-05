За соответствующую поправку о том, что в распределении мандатов участвуют партии, набравшие 3% голосов избирателей, в четверг проголосовали 56 членов Сейма, а в общей сложности для голосования зарегистрировалось 64 парламентария.
Для принятия закона необходимо, чтобы для голосования зарегистрировалось не менее половину всех парламентариев, то есть 71.
Представители оппозиции в голосовании не участвовали.
На последней стадии принятия поправки голосами правящих было одобрено предложение главы "крестьян" Рамунаса Карбаускиса и лидера Партии центра Наглиса Путейкиса снизить планку до 3% для партий и до 5% для коалиций.
В первоначальном проекте поправки предлагалось, чтобы политические партии участвовали в распределении мандатов в многомандатом округе, если они набрали 4% голосов, а коалиции – если набрали 6%. Такой вариант поправки поддержала и администрация президента.
Сейчас планка составляет 5% для партий и 7% для коалиционных списков.
Поправку о снижении порога инициировал либерал Симонас Гентвилас, аргументируя ее стремлением привести в соответствие требования к выборам в Сейм и в советы самоуправлений. Для выборов в советы самоуправления сейчас установлен заградительный барьер в 4% и 6%.
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