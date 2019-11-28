После того как президентская служба заявила, что министр транспорта Наркевич должен покинуть пост, лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис по-прежнему считает, что повода для его отставки нет.

"Мы будем реагировать, сожалеем, что президент поддался попыткам консерваторов, оппозиции дискредитировать министра, организованной, запланированной попытке, в основе которой нет реальных оснований сомневаться в компетентности министра", - сказал Карбаускис.

По его мнению, Наркевич не должен уходить с поста. Карбаускис не видит также и конфликта с президентской службой.

"Тут нет никакого конфликта с президентской службой. Нет конфликта, мы как работали, так и работаем во благо жителей Литвы. А если говорить об этой ситуации, то президент, наверное, в своей практике впервые сталкивается с подобной ситуацией. Если бы он дольше находился на этом посту, он бы понял, что ничего нового не происходит. Этот систематические вещи, это планируется, бывают нападки на человека, через его семью, через другое, его обкладывают разной информацией, которая обычно не имеет ничего общего с его работой, с тем, что он делает", – сказал Карбаускис.

"Это запланированная акция, цель которой - развал ИАПЛ, одного из партнеров коалиции, чтобы мы как коалиция не могли принимать решения", – сказал лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис.

На вопрос, останется ли министр на своем посту, если президент Гитанас Науседа выразит ему свое недоверие, Карбаускис ответил, что "ответственность за правительство лежит не на президенте, а на премьер-министре".

"В данной ситуации решение примет премьер-министр. Я не могу говорить о том, какое он примет решение. От имени правящей коалиции могу сказать, что недоверия к Наркевичу нет и быть не может. Этот пузырь раздувает оппозиция, это организованный, обдуманный выпад против ИАПЛ, к которому давно готовились", – считает лидер "крестьян".

"Если говорить о том, в чем обвиняют господина Наркевича, то можно найти много примеров, когда люди, обвиняющие его сами допустили гораздо более серьезные нарушения этики.

Я думаю, что на самом деле министр занялся такими важными сферами, как "Литовская почта", "Литовские железные дороги". Я понимаю, что тут затронуты большие интересы", – сказал Карбаускис.

Свои слова, что это организованный выпад, он обосновал тем, что журналисты сказали, что "какое-то время наблюдали за тем или за другим человеком".

"Говорить, что это случайность - глупо. Это запланированная акция, ее цель - развал ИАПЛ, чтобы коалиция не могла принимать решения. (…) Мы не допустим развала коалиции, не дадим таким неясным или несущественным проблемам развалить работу правительства или парламента", – сказал Карбаускис.

Министра поддерживает и лидер социал-"трудовиков" Гедиминас Киркилас.

"Я думаю, что больше всего (престижу коалиции – DELFI) мешает деятельность оппозиции, которая явно организует забастовки, которые немного смешные. Если оппозиция хочет развалить эту коалицию, но при этом не хочет брать ответственность на себя, это безответственно, в таком случае мы точно не выделим 2% на оборону, о чем они очень пекутся.

Я думаю, на все вопросы будут ответы. Оппозиция периодически, как вам известно, всем министрам организует интерпелляцию, зная, что это ни к чему не приведет. Такая у них работа, ничего не поделаешь", – сказал Киркилас.

Он считает самой большой проблемой Наркевича - публичную коммуникацию.

"Я думаю, у него пока как у нового министра не совсем получается коммуникация со СМИ, а все принятые им решения - верные", – сказал Киркилас.

Наркевичу 57 лет, он уже в третий раз работает депутатом.