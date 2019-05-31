"О том, что премьер-министр - С. Сквернялис, а (пост) председателя сейма принадлежит ЛСДТП, договорено", - сказал в четверг BNS председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

Сейчас пост спикер Сейма занимает представитель "аграриев" Викторас Пранцкетис.

Р. Карбаускис заявил, что он "ведет себя неадекватно", споря о возможности оставаться на должности.

"Каждый уважающий себя политик должен понимать, что он не назначается навечно, а назначается (на срок - ред.), пока действует коалиционное соглашение, и он представляет правящее большинство", - сказал политик.

Лидер "крестьян" сказал, что В. Пранцкетис "станет смешным для любого, кто хотя бы немного интересуется политикой".

"Если он думает, что ему удастся сохранить свою позицию, давайте представим себе, как это будет выглядеть. (...) Он точно не будет представлять правящее большинство. Это будет председатель сейма, который представляет сам себя", - сказал Р. Карбаускис.

В. Пранцкетис в четверг удивлялся, почему позиция председателя Сейма включена в коалиционные переговоры, потому что "это уставная должность и эта должность избирается Сеймом", и по ней можно дискутировать в начале работы парламента.

Глава парламента цитировал Устав сейма, что председатель Сейма избирается на четырехгодичный срок полномочий, а может быть освобожден от должности в конкретных случаях.

В четверг вечером BNS не удалось связаться с председателем Сейма и его пресс-атташе.

Р. Карбаускис сказал, что соглашение о должностях премьера и председателя Сейма намечено в подписанном в четверг меморандуме о правящей коалиции между ЛСКЗ, ЛСДТП и партией "Порядок и справедливость".

По его словам, С. Сквернялис в ближайшее время представит этот меморандум избранному президенту Гитанасу Науседе, а если он согласится с принципами правящего большинства, то премьер не будет уходить с должности.

С. Сквернялис сказал, что в пятницу планирует встретиться с лидером Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) Вальдемаром Томашевским, с которым также предполагается договориться об участии в будущей коалиции. Однако В. Томашевский сказал BNS, что его партия не спешит подключаться к формированию правящего большинства.

В новом коалиционном правительстве ЛСДТП будет претендовать на три министерских портфеля, партия "Порядок и справедливость" (ПС) - на два.

Р. Карбаускис сказал, что пока договорено только о позициях премьера и председателя сейма, а министерские портфели и позиции глав парламентских комитетов будут поделены на более поздних этапах переговоров.

У коалиции с "аграриями", социал-трудовиками, представителями ПС и ИАПЛ в сейме будет 77 голосов из 141.