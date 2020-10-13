"Страсти еще кипят. Они не успокоились, еще ждет второй тур", - сказал лидер списка "крестьян" Саулюс Сквернялис.

Он еще надеется на формирование левоцентристской коалиции.

"Второй тур может значительно скорректировать силы и результаты, все может быть", - сказал Сквернялис. Он заметил, что уже ведут предварительные переговоры с другими партиями.

"Со всеми говорим. (…) И я,и председатель", - сказал Сквернялис.

Председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис сказал, что сейчас главная задача - сплотить левоцентристские силы.

"Мы говорим с нашими кандидатами во всех округах. Очевидно, что главное сейчас - оказать помощь левоцентристским кандидатам", - сказал Карбаускис.

По его оценке, их главный конкурент уже достиг максимума.

"Если люди придут на выборы, будут активны во втором туре, то результат будет зависеть от их решения. Если решение будет благоприятно для левоцентристских сил, тогда результаты выборов еще не до конца ясны", - сказал Карбаускис.

Он заметил, что на данном этапе о формировании коалиции речь не идет.

"Мы ни с кем не говорим о формировании коалиции – ни Сквернялис, ни я. Мы говорим только с кандидатами, с коллегами, что надо помочь друг другу во втором туре", - сказал Карбаускис.

"У нас есть 33 вторых тура, у соцдемов – 12, у Партии труда – 2, у социал-"трудовиков" – 4, у Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей – 1, есть еще несколько, трое, если я не ошибаюсь, независимых кандидата - которые прошли во второй тур. Ждет серьезная борьба, но все завершится только во втором туре, тогда станет ясно, какая сторона – левоцентристская или правая получит больше голосов. (…) Математика такова, что (в общем) нужно больше 71 (мандата). Если говорить о нашем результате, то у нас есть плюс 24 (мандата), чтобы мы могли формировать коалицию. Из тех, кто сейчас будет участвовать, победить могут 9. (…) Я считаю "крестьян".

Если говорить о возможных партнерах, то у соцдемов есть кандидаты в сельских округах. У них там немало шансов. Мы думаем, что соцдемы дадут еще 7 мандатов, Партяи труда даст 1, а может и два мандата, трое, возможно, будут от социал-"трудовиков", от ИАПЛ-СХС – еще 1", - сказал Карбаускис.

Он назвал этот сценарий реалистическим, но признал, что все будет зависеть от активности людей.