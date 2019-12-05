Правящие настроены "похоронить" налог на банковское имущество и вместо него предлагают дополнительный налог на прибыль в размере 7%. Таким образом прибыль банков будет облагаться тарифом налога в 22%.
SEB bankas
© Reuters / Scanpix

Исключение будет применяться на долю прибыли до 2 млн евро – таким образом инициаторы пытаются добиться того, чтобы не росли проценты по кредитам или цены на прочие банковские услуги.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что "этот вариант лучше", чем ранее предложенный налог на имущество банков.

"Эта альтернатива не является дискриминирующей и повлечет за собой действительно меньше негативных последствий, поскольку связана с экономическим циклом", – сказал в четверг в сейме министр во время "правительственного часа".

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Член парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас сказал BNS, что это предложение "значительно лучше, чем обложение налогом имущества банков".

"Очевидно, что у банков есть ресурсы, и они могут внести дополнительные вклад в благосостояние государства, поскольку прибыльность литовских банков в два раза выше, чем банков, действующих в других странах еврозоны", – утверждает депутат.

По его словам в Латвии налог на прибыль составляет 20%, поэтому применение в Литве тарифа в 22% не выделит страну.

Налог на банковское имущество предлагалось ввести на активы банков, кредитных уний и прочих кредитных учреждений, превышающие 300 млн евро.

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