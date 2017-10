Поправки к законах О фармации и О контроле наркотических и психотропных материалов позволили бы использовать в медицине такие лекарственные препараты, если их безопасность и действенность доказаны научными исследованиями, а препараты зарегистрированы. Предлагается, чтобы поправки вступили в силу с 2019 года. Эти поправки зарегистрировали министр здравоохранения Аурелиюс Верига, глава фракции ЛСКЗ Рамунас Карбаускис и председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Агне Ширинскене. Ранее А. Ширинскене в соцсети Facebook подвергла сомнению внесенное консерваторами предложение узаконить медицинскую коноплю, поднимая вопрос о том, какими клиническими исследованиями обоснована эффективность такого лечения. Между тем министр здравоохранения сразу сказал, что не возражает против узаконивания медицинской конопли, когда речь идет о применении таких веществ для пациентов, а не для развлечения. С инициативой узаконить препараты с коноплей для лечения тяжелых больных на прошлой неделе выступили консерваторы Миколас Маяускас и Ирена Дегутене, предложив министру дополнить перечень разрешенных в медицине наркотических и психотропных веществ. Предлагающие поправки "аграрии" в сопроводительном документе отмечают, что поправки позволили бы лечить тяжелобольных пациентов лекарствами, в составе которых может быть не только конопля, но и другие наркотические или психотропные вещества. Также с учетом содержания в таких лекарствах наркотических или психотропных веществ к ним применялись бы исключительно строгие правила использования, учета и выдачи. Как отмечают "аграрии", такой порядок и сейчас установлен, например, для морфия, который предназначен для снятия очень сильной боли. По словам министра здравоохранения А. Вериги, во избежание использования наркотических веществ с целью развлечения посредством применения лекарств с содержанием таких веществ в ближайшее время будет установлен порядок хранения, доставки на территории Литвы, производства, импорта и экспорта таких лекарств. В Литве медицинская конопля не отделена от рекреационной и запрещена по Закону о фармации. В нем указано, что в медицинских целях можно использовать только вещества, значащиеся во втором перечне наркотических и психотропных веществ, тогда как конопля значится в первом списке. В поправках не предлагается перенести коноплю в другой список, сохранив согласованность с Конвенцией ООН о психотропных веществах, однако предусмотрены оговорки о применении таких веществ в медицине.

