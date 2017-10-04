Представители Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) предлагают разрешить использование в стране медикаментов с содержанием конопли.
Agnė Širinskienė, Aurelijus Veryga, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

Поправки к законах О фармации и О контроле наркотических и психотропных материалов позволили бы использовать в медицине такие лекарственные препараты, если их безопасность и действенность доказаны научными исследованиями, а препараты зарегистрированы.

Предлагается, чтобы поправки вступили в силу с 2019 года.

Эти поправки зарегистрировали министр здравоохранения Аурелиюс Верига, глава фракции ЛСКЗ Рамунас Карбаускис и председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Агне Ширинскене. Ранее А. Ширинскене в соцсети Facebook подвергла сомнению внесенное консерваторами предложение узаконить медицинскую коноплю, поднимая вопрос о том, какими клиническими исследованиями обоснована эффективность такого лечения.

Между тем министр здравоохранения сразу сказал, что не возражает против узаконивания медицинской конопли, когда речь идет о применении таких веществ для пациентов, а не для развлечения. С инициативой узаконить препараты с коноплей для лечения тяжелых больных на прошлой неделе выступили консерваторы Миколас Маяускас и Ирена Дегутене, предложив министру дополнить перечень разрешенных в медицине наркотических и психотропных веществ.

Предлагающие поправки "аграрии" в сопроводительном документе отмечают, что поправки позволили бы лечить тяжелобольных пациентов лекарствами, в составе которых может быть не только конопля, но и другие наркотические или психотропные вещества.

Также с учетом содержания в таких лекарствах наркотических или психотропных веществ к ним применялись бы исключительно строгие правила использования, учета и выдачи. Как отмечают "аграрии", такой порядок и сейчас установлен, например, для морфия, который предназначен для снятия очень сильной боли.

По словам министра здравоохранения А. Вериги, во избежание использования наркотических веществ с целью развлечения посредством применения лекарств с содержанием таких веществ в ближайшее время будет установлен порядок хранения, доставки на территории Литвы, производства, импорта и экспорта таких лекарств.

В Литве медицинская конопля не отделена от рекреационной и запрещена по Закону о фармации. В нем указано, что в медицинских целях можно использовать только вещества, значащиеся во втором перечне наркотических и психотропных веществ, тогда как конопля значится в первом списке.

В поправках не предлагается перенести коноплю в другой список, сохранив согласованность с Конвенцией ООН о психотропных веществах, однако предусмотрены оговорки о применении таких веществ в медицине.

BNS
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