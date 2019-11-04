"Обращая внимание на то, что энергетическая безопасность и безопасность поставок – основные аспекты нашей общей безопасности, мы признаем позицию Литвы, заключающуюся в том, что БелАЭС представляет угрозу ее национальной безопасности", – говорится в заявлении.
Документ подписали премьер Норвегии, лидер консервативной партии Эрна Солберг и лидеры право-центристских партий Дании, Финляндии, Латвии, Швеции.
"У нас была возможность представить угрозу БелАЭС, которую мы видим как одну из проблем национальной безопасности в Литве", – заявил после встречи политиков в сейме лидер литовских консерваторов (Союза Отечества-Литовских христианских демократов) Габриелюс Ландсбергис.
"Один из вопросов, которые мы обсуждали, была безопасность, нас ознакомили с нарушениями на станции и мы понимаем, какие вызовы безопасности Литвы это создает", – отметила норвежский премьер.
В коммюнике лидеры партий также договорились поддерживать реформы в рамках укрепления Восточного партнерства Евросоюза, бороться с вызовами, связанными с популизмом, радикализацией общества, говорится в заявлении, распространенном фракцией консерваторов.
Подобные встречи лидеров партий проводятся каждые полгода.
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