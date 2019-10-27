Правление Сейма просит дополнительных 1,5 миллиона евро на зарплаты работникам и ремонт зала

Цель - поднять на 15 процентов зарплаты работников политического доверия, реконструировать зал заседаний и мемориала 13 января.

Члены Правления Сейма запросили дополнительные ассигнования при составлении бюджета, но запрос не был принят во внимание.

"Это старая просьба, и министерство финансов не приняло ее во внимание, поэтому члены правления единодушно решили, что эта просьба должна быть представлена как предложение", - заявил вице-премьер Сейма, "крестьянин" Арвидас Некрошюс.

В бюджет Сейма в следующем году должно быть выделено 35 миллионов 994 тысячи евро, что на 4,1 миллиона больше, чем в этом году.

Расходы Сейма увеличиваются в связи с выборами, которые потребуют дополнительных средств для выходного пособия для не избранных членов Сейма и их помощников.

Парламентский совет запрашивает еще 1,5 млн евро для дополнительного соответствующего сокращения ассигнований у Министерства финансов.

Полмиллиона из этого пошли бы на 15-процентное увеличение коэффициентов заработной платы членов политического доверия Сейма.

В настоящее время средние коэффициенты заработной платы членов политического доверия Сейма составляют 6,6 базовых, хотя средний диапазон коэффициентов для этих должностей, установленных Законом о государственной службе, составляет 8,85 базовых.

Правление Сейма запрашивает дополнительные 500 000 евро на модернизацию программного обеспечения для зала заседаний, оборудования для обработки видео и аудио.

"Оборудование в зале заседаний Сейма было установлено 12 лет назад и больше не поддерживается производителями, поэтому требования кибербезопасности больше не могут быть выполнены", - утверждают члены правления.

Правление Сейма хочет выделить 300 000 евро на установку сторонней системы охлаждения и 200 000 евро на ремонт памятника 13 января.

"Некоторые из стеклянных конструкций в мемориале имеют трещины и неустойчивые веревки, которые удерживают металлические конструкции в расслабленном состоянии. Такое состояние здания является чрезвычайным и угрожает посетителям мемориала", - утверждают члены правления Сейма.

Бюджет Канцелярии Сейма на будущий год составляет 35 миллионов 994 тысячи евро, из них - 25 миллионов на зарплату и один миллион на приобретение активов.

В бюджете на 2019 год Сейм получил 31 миллион 823 тысячи, из которых 23,8 миллиона евро пошли на зарплату.